У Харківській області газівники поступово відновлюють газопостачання в селах і містах, де це дозволяє ситуація.

За добу в Харківській області відновили газопостачання для понад 1,6 тис.домогосподарств. Про це повідомили в АТ "Харківгаз".

При цьому проблеми з постачанням газу виникають постійно через ворожі обстріли. Так, черговий обстріл росіянами населених пунктів Харківщини залишив без газу близько 900 домогосподарств. Пошкоджено газопроводи, регуляторні пункти та інші об'єкти газової інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України звільнили 28 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ у зведенні станом на 12.00 1 квітня. Так, підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна та інші.

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