18 жовтня четверта річниця з дня трагічної ДТП у Харкові за участю Олени Зайцевої.

18 Жовтня 2017 року 20-річна Олена Зайцева на "Lexus RX 350" на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова в центрі Харкова зіткнулася з "Volkswagen Touareg", і вилетіла на тротуар, де наїхала на пішоходів.

В результаті наїзду п'ятеро людей загинули на місці, а шестеро – постраждали. Олені Зайцевій дали 10 років в'язниці, пише Сьогодні.

Вирок ніяк не вплинув на справедливість повною мірою - заявили родичі деяких загиблих.

За словами Світлани Виниченко, у якої в результаті ДТП загинув єдиний син, вона отримує від Зайцевої по 30-40 грн кожні два-три місяці.

"Мені надходять від неї виплати по 30 гривень... Коли я бачу ці суми, у мене починається істерика. Краще нічого не треба", - поділилася вона.

Адвокат потерпілих, Лариса Матвєєва вважає, що Зайцева навряд чи кається, перераховуючи такі суми.

Раніше повідомлялося, що днями в центрі Харкова маршрутник збив чоловіка на електросамокаті.

26-річний водій маршрутного автобуса збив електросамокат під керуванням 31-річного чоловіка.

В результаті ДТП потерпілого у важкому стані госпіталізували в лікарню.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286.

Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років обмеження волі. Всі обставини аварії з'ясовуються.

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