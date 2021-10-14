Харківські вулиці покриті білою піною-місцеві жителі публікують кадри того, що відбувається.
Так, в телеграм-каналі "Труха" з'явилися відео, на яких видно, що на вулицях з'явилася пінна рідина.
"У багатьох дворах сьогодні велике прання. Експерти заявляють, що пінна вечірка виходить в результаті зливання дощу і каштанів але це не точно. Турбоатом тут ні при чому", - йдеться в повідомленні.
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"Плоди каштанів містять сапоніни, які при взаємодії з водою утворюють білу субстанцію. Тому, коли приходить осінь і починають падати каштани, в тому числі і на дорогу, проїжджаючі машини їх тиснуть і перетворюють в кашу, яка потім і утворюється в піну", пишуть харків'яни в мережі.
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