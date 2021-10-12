Харківський вчений-юрист, доцент кафедри трудового права Галина Гончарова померла на 86-му році життя.
Про це повідомили в прес-службі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Галина Гончарова більшу частину свого життя працювала в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, була автором близько 100 наукових робіт, під її науковим керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій.
"Світла пам'ять про Галину Степанівну житиме в серцях учнів, колег, співробітників і студентів університету", - написали в прес-службі вузу.
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Раніше повідомлялося, що під Харковом тіла людей зберігають у підвалі лікарні - про це повідомили очевидці в мережі.
За словами свідків, тіла померлих людей лежать на ношах у підвалі медзакладу.
Журналісти зв'язалися з головним лікарем Богодухівської ЦРЛ Миколою Гришенком і попросили прокоментувати даний інцидент.
У лікаря запитали, чому тіла людей зберігають не в морзі, а в підвалі.
"У цьому немає нічого сенсаційного", - заявив головлікар після чого повісив трубку.
На наступні телефонні дзвінки медик не відповідав.
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