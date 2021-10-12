Харківський вчений-юрист, доцент кафедри трудового права Галина Гончарова померла на 86-му році життя.

Про це повідомили в прес-службі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Галина Гончарова більшу частину свого життя працювала в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, була автором близько 100 наукових робіт, під її науковим керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій.

Свічка, горе, траур

"Світла пам'ять про Галину Степанівну житиме в серцях учнів, колег, співробітників і студентів університету", - написали в прес-службі вузу.

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Раніше повідомлялося, що під Харковом тіла людей зберігають у підвалі лікарні - про це повідомили очевидці в мережі.

За словами свідків, тіла померлих людей лежать на ношах у підвалі медзакладу.

Журналісти зв'язалися з головним лікарем Богодухівської ЦРЛ Миколою Гришенком і попросили прокоментувати даний інцидент.

У лікаря запитали, чому тіла людей зберігають не в морзі, а в підвалі.

Лікар, Лікарня, коронавірус

"У цьому немає нічого сенсаційного", - заявив головлікар після чого повісив трубку.

На наступні телефонні дзвінки медик не відповідав.

Нагадаємо, що Харківська лікарня заповнилася в перший день роботи: "Медики падають з ніг"

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