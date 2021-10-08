У Харківській області подорожчав проїзд в автобусах - стало відомо, скільки тепер доведеться платити.

Про нові суми розповіли в Лозівській міськраді з посиланням на рішення виконкому.

Так, тепер для пасажирів проїзд склав 10 гривень, для пенсіонерів та інвалідів третьої групи — 7 гривень, для дітей від 7 до 14 років — 3 гривні, пільгові рейси залишаються без змін.

"Лозівські перевізники під час зустрічі з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським застерегли — у разі не підвищення вартості проїзду в міському транспорті будуть змушені припинити перевезення населення", — зазначили в міськраді.

Раніше повідомлялося, що в школах Харківської області осінні канікули почнуться на тиждень раніше - стало відомо, для чого це потрібно.

Рішення було прийнято на обласній комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дітей відправлять по домівках раніше на тиждень, щоб стримати поширення ковида.

"Введемо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня - чотири святкових вихідних - дозволить на досить істотний час обмежити контакти і дітей, і дорослих", - пояснили в ХОДА.

Відомо, що за графіком канікули повинні були початися з 25 жовтня.

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