У харківському метро почали ловити порушників карантину.

Потяги навіть зупиняли на кілька хвилин.

Вчора, 6 жовтня, у вагони заходила поліція і кожного пасажира змушувала надягати і поправляти маски, передає «Перша столиця».

Раніше повідомлялося, що в харківське метро не пропустили жінку через зовнішній вигляд.

Так, на станції метро "імені Малишева" співробітниця підземки попросила дівчину прикрити оголені плечі, про це повідомила обурена харків'янка в соцмережах.

"А ви знали, що в Харківському метрополітені є дрес-код? Зайшла в метро на Малишева просто карту поповнити.

Наглядачка подумала, що я буду спускатися вниз і зробила зауваження, мовляв, в метро з оголеними плечима заходити не можна», - обурилася дівчина.

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