В харьковском метро начали ловить нарушителей карантина.
Поезда даже останавливали на несколько минут.
Вчера, 6 октября, в вагоны заходила полиция и каждого пассажира заставляла надевать и поправлять маски, передает «Первая Столица».
Ранее сообщалось, что в харьковское метро не пропустили женщину из-за внешнего вида.
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Так, на станции метро "Имени Малышева" сотрудница подземки попросила девушку прикрыть обнаженные плечи, об этом сообщила возмущенная харьковчанка в соцсетях.
"А вы знали, что в Харьковском метрополитене есть дресс-код? Зашла в метро на Малышева просто карту пополнить.
Надзирательница подумала, что я буду спускаться вниз и сделала замечание, мол, в метро с обнаженными плечами заходить нельзя», - возмутилась девушка.
Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."
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