У Харкова натовп чоловіків влаштував бійку з різаниною.

Серйозні поранення отримали троє учасників бійки. Один з постраждалих перебуває у важкому стані, повідомляє Telegram-канал "Харків Life".

На місці події працювало близько семи поліцейських екіпажів і машини швидкої допомоги.

Причина бійки та інші подробиці про подію з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в Харківському ресторані прогриміла стрілянина.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що біля ресторан "Чилі " на проспекті Незалежності застрелився чоловік.

Інформацію про те, що в ресторані сталося самогубство, підтвердила начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Олена Баранник.

Також в поліції на даний момент немає точної інформації про особу загиблого.

У мережі з'явилася інформація , що загиблий залишив передсмертну записку, зміст якої на даний момент не відомо.

На місці працювала поліція, всі деталі інциденту з'ясовуються.

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