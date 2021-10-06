У Харкова натовп чоловіків влаштував бійку з різаниною.
Серйозні поранення отримали троє учасників бійки. Один з постраждалих перебуває у важкому стані, повідомляє Telegram-канал "Харків Life".
На місці події працювало близько семи поліцейських екіпажів і машини швидкої допомоги.
Причина бійки та інші подробиці про подію з'ясовуються.
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Раніше повідомлялося, що в Харківському ресторані прогриміла стрілянина.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що біля ресторан "Чилі " на проспекті Незалежності застрелився чоловік.
Інформацію про те, що в ресторані сталося самогубство, підтвердила начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Олена Баранник.
Також в поліції на даний момент немає точної інформації про особу загиблого.
У мережі з'явилася інформація , що загиблий залишив передсмертну записку, зміст якої на даний момент не відомо.
На місці працювала поліція, всі деталі інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, що харків'янин регулярно знущався над своїм 71-річним батьком: у справу втрутилася поліція
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