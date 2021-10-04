У Харкові маршрутник збив чоловіка на електросамокаті.

26-річний водій маршрутного автобуса збив електросамокат під керуванням 31-річного чоловіка.

В результаті ДТП потерпілого у важкому стані госпіталізували в лікарню.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286.

Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років обмеження волі. Всі обставини аварії з'ясовуються.

"тут хоч хтось їздив на самокаті або велосипеді або на мотоциклі? Або тут тільки Мега круті автомобілісти таксисти і маршрутники! Нікому не шкода людини?", "Самокат це дешевий і зручний вид транспорту! Для центру міста дуже зручно!", "Шановні електро самокат це доступний транспортний засіб! У період пандемії це прекрасна альтернатива громадському транспорту! Щоб не заразити і не захворіти! Дуже шкода що багато людей просто так не красиво і не шанобливо говорять про людей потрапили в біду! Можливо цього хлопця десь чекають діти і він просто не хотів заразити або заразитися", - пишуть українці в мережі.

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