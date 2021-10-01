З харків'янином сталося нещастя біля ТЦ «Барабашово»
Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.
Так, 30 вересня, біля ТЦ "Барабашова" трамвай зачепив хлопця, який був у навушниках і не чув під'їжджаючий транспорт.
За словами очевидців, хлопець живий, у нього розбита брову. Лікарі швидкої надали йому першу медичну допомогу.
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Всі подробиці інциденту на даний момент з'ясовуються.
До слова, нещодавно в Харківській області в результаті лобового зіткнення загинула жінка.
Поліцейські встановили, що водій "BYD" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з "Hyundai".
Від отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинула 73-річна пасажирка "Hyundai", ще одна пасажирка, 14 річна дівчинка, доставлена в лікарню.
75-річний водій "BYD" затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
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