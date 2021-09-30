Очевидці пишуть, що полум'ям була охоплена покрівля готелю

29 вересня о 21: 10 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в триповерховому будинку житловому будинку на вул. Маяковського, 5 у Харкові.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області, а знімками з місця пожежі поділилися в місцевому Телеграм-каналі.

Займання виникло на горищі готелю «FourRooms». До місця виклику прибуло 8 відділень Служби порятунку на автоцистернах, 2 автодрабини і ще 3 одиниці рятувальних спецавто.

Коли на місце НП прибули пожежники - полум'я вже охопило 80 кв. м. даху. Через сильне задимлення існувала загроза мешканцям верхніх поверхів. Тому керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про евакуацію. Всього пожежники вивели на свіже повітря 10 осіб.

Пожежу загасити виявилося не просто, її було локалізовано о 22:27, а в 00:12 повністю ліквідовано. На щастя постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та збиток наразі встановлюється.

Варто відзначити, що серед основних причин, які призводять до загибелі людей в пожарах, рятувальники називають свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, куріння в ліжку, а також залишені без нагляду сірники і запальнички в місцях, які легко доступні для дітей.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.