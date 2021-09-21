На Харківщині у згорілому авто виявили тіло людини

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Загиблим виявився 39-річний місцевий житель, власник ВАЗ-2101.

"Напередодні смерті він випив, потім сів за кермо, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Там ВАЗ загорівся, водій загинув", - розповіли в поліції.

Кримінальну справу відкрито за ч.2 ст. 286 КК України – Порушення правил безпеки дорожнього руху.

До слова, у Харкові в ДТП постраждали маленькі діти.

Про аварію розповіли в харківських каналах Telegram.

Аварія сталася близько 21: 00 поблизу Благовіщенського собору - зіткнулися два авто таксі.

За словами очевидців, один з таксистів проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в інше таксі. В одному з таксі їхала мама двома дітьми-одна дитина отримала серйозні травми.

Перехожі до приїзду швидкої намагалися допомогти постраждалим, заспокоювали дітей, які сильно злякалися.

Жінку з дітьми госпіталізували до лікарні. На щастя, жертв немає.

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