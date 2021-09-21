На Харківщині у згорілому авто виявили тіло людини
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Загиблим виявився 39-річний місцевий житель, власник ВАЗ-2101.
"Напередодні смерті він випив, потім сів за кермо, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Там ВАЗ загорівся, водій загинув", - розповіли в поліції.
Кримінальну справу відкрито за ч.2 ст. 286 КК України – Порушення правил безпеки дорожнього руху.
50-річна Орбакайте в чорному мереживі вразила новою зовнішністю: "Несподівано бачити вас брюнеткою"
Збентеженого Дана Балана зняли в міцних обіймах улюбленої блондинки: "Рідні душі"
Стан вагітної нареченої переможця "Голосу країни" різко погіршився: "Викликаю швидку"
Українці рознесли шоу "Маскарад-2" з Дантесом, Саніною, Білик та іншими зірками: "Яка маячня"
Орбакайте засвітила, як зараз виглядає 72-річна Пугачова: "У Алли траур?"
До слова, у Харкові в ДТП постраждали маленькі діти.
Про аварію розповіли в харківських каналах Telegram.
Аварія сталася близько 21: 00 поблизу Благовіщенського собору - зіткнулися два авто таксі.
За словами очевидців, один з таксистів проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в інше таксі. В одному з таксі їхала мама двома дітьми-одна дитина отримала серйозні травми.
Перехожі до приїзду швидкої намагалися допомогти постраждалим, заспокоювали дітей, які сильно злякалися.
Жінку з дітьми госпіталізували до лікарні. На щастя, жертв немає.
Нагадаємо, трагічна аварія сталася на трасі Київ-Харків, фото: за життя дитини борються лікарі
Як повідомляла Politeka, у Харкові авто швидкої влетіло в патрульних: момент аварії потрапив на відео
Також Politeka писала, що людей збили на зупинці в Харкові, фото: "виходили з трамвая".