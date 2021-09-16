Смертельна ДТП сталася на Окружній у Харкові
Водій ВАЗ 21099 виїхав з другорядною і не переконався в безпеці маневру зіткнувся з бусом.
На жаль, літній водій легковика помер від отриманих травм на місці.
Всі деталі і обставини страшної аварії в даний момент з'ясовуються.
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"не видно причини хто винен,але бордюри на швидкісній ділянці ,тим більше на це з іншого боку,криво поставлені це зло", "Всьому вина ідея д**єба який придумав на окружній ставити бордюри, часто їжджу там, реально якщо попереду аварійна ситуація відійти в сторону не вийде", "На цьому перехресті постійні дтп і на жаль багато з летальними наслідками ,хрести та вінки з усіх боків,поліція все це бачить ,фіксує,але ДТП тривають стабільненько,дорожникам пох походу теж", "Так, там щас веселий ділянка дороги, розмітки немає, чорти летять як і куди хочуть", "Бордюрів наставили по краях доріг, тепер перевертнів набагато більше", - пишуть харків'яни про часті аварії на "проклятому" перехресті.
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