У Харківській області фіксують летальні випадки від ковіду

У МОЗ повідомили, що на Харківщині за весь час пандемії від ускладнень ковіду померло 3774 пацієнта.

За 15 вересня в області коронавірус діагностували у 498 жителів. За минулу добу від вірусу померло 9 осіб.

Найгірше ситуацію з ковидом медики зафіксували у Львівській області, де за добу зафіксували 552 хворих.

За кількістю смертей від вірусу в антилідери потрапила Одеська область, 16, на другому місці Харківська.

До слова, харківських вчителів і медиків хочуть перевірити на імунітет до ковіда.

За словами заступника міського голови Харкова Світлани Горбунової-Рубан, імунітет до COVID-19 мають 24% працівників навчальних закладів.

Але це число не відображає реальну ситуацію, адже є люди, які перехворіли ковидом безсимптомно.

Імунітет до коронавірусу мають 69% медпрацівників, серед них-ті, хто перехворів і вакцинувався, але є й інша категорія.

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