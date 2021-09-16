У Харківській області фіксують летальні випадки від ковіду
У МОЗ повідомили, що на Харківщині за весь час пандемії від ускладнень ковіду померло 3774 пацієнта.
За 15 вересня в області коронавірус діагностували у 498 жителів. За минулу добу від вірусу померло 9 осіб.
Найгірше ситуацію з ковидом медики зафіксували у Львівській області, де за добу зафіксували 552 хворих.
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За кількістю смертей від вірусу в антилідери потрапила Одеська область, 16, на другому місці Харківська.
До слова, харківських вчителів і медиків хочуть перевірити на імунітет до ковіда.
За словами заступника міського голови Харкова Світлани Горбунової-Рубан, імунітет до COVID-19 мають 24% працівників навчальних закладів.
Але це число не відображає реальну ситуацію, адже є люди, які перехворіли ковидом безсимптомно.
Імунітет до коронавірусу мають 69% медпрацівників, серед них-ті, хто перехворів і вакцинувався, але є й інша категорія.
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