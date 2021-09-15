У Харкові за одну ніч згоріло шість машин

О 3:28 на номер «101» надійшло повідомлення про те, що на проспекті Гагаріна на автостоянці горять автомобілі.

На момент прибуття рятувальників вогнем повністю був охоплений автомобіль Toyota Rav 4 на площі 5 кв. м.

Відкрите полум'я також завдало шкоди ще 5-м авто, які стояли впритул: двом «Toyota Camry», ще одній «Toyota Rav 4», а також «Daewoo Lanos» і «Hyundai IX».

Зараз з'ясовуються всі деталі НП.

"На стоянці немає вогнегасника або спецом чекав поки всі п'ять загоряться?", "Ці пожежі тривають з 2014 року, за цей час у Харкові згоріли сотні машин. Невже не можна досі провести слідчі дії і знайти злочинців?", "Експертизи взагалі проводять? Причина загоряння?", "Ну навіщо це робити це такий збиток колосальний людям, сумно що люди так заздрісні і не вміють думати головою", - пишуть в коментарях харків'яни.

Нагадаємо, трагічна аварія сталася на трасі Київ-Харків, фото: за життя дитини борються лікарі

Як повідомляла Politeka, у Харкові авто швидкої влетіло в патрульних: момент аварії потрапив на відео

Також Politeka писала, що людей збили на зупинці в Харкові, фото: "виходили з трамвая".