У Харкові весільний автомобіль потрапив в аварію
Про це повідомили в Telegram-каналі Труха Харків.
Так, 14 вересня сталася ДТП на вулиці Сумській, в ДТП потрапили три автомобілі, серед яких було весільне авто.
ДТП сталася на вулиці Сумській-три автомобілі Subaru, Nissan і Chevrolet Aveo зіткнулися на перехресті вулиць Сумська і Динамівська.
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Зокрема, в аварію потрапило весільне авто Chevrolet Aveo.
Поки немає інформації про постраждалих.
Відео з місця аварії можна побачити тут.
До слова, у Харкові в ДТП постраждали маленькі діти.
Про аварію розповіли в харківських каналах Telegram.
Аварія сталася близько 21: 00 поблизу Благовіщенського собору - зіткнулися два авто таксі.
За словами очевидців, один з таксистів проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в інше таксі. В одному з таксі їхала мама двома дітьми-одна дитина отримала серйозні травми.
Перехожі до приїзду швидкої намагалися допомогти постраждалим, заспокоювали дітей, які сильно злякалися.
Жінку з дітьми госпіталізували до лікарні. На щастя, жертв немає.
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