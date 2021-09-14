У Харкові весільний автомобіль потрапив в аварію

Про це повідомили в Telegram-каналі Труха Харків.

Так, 14 вересня сталася ДТП на вулиці Сумській, в ДТП потрапили три автомобілі, серед яких було весільне авто.

ДТП сталася на вулиці Сумській-три автомобілі Subaru, Nissan і Chevrolet Aveo зіткнулися на перехресті вулиць Сумська і Динамівська.

Зокрема, в аварію потрапило весільне авто Chevrolet Aveo.

Поки немає інформації про постраждалих.

Відео з місця аварії можна побачити тут.

До слова, у Харкові в ДТП постраждали маленькі діти.

Про аварію розповіли в харківських каналах Telegram.

Аварія сталася близько 21: 00 поблизу Благовіщенського собору - зіткнулися два авто таксі.

За словами очевидців, один з таксистів проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в інше таксі. В одному з таксі їхала мама двома дітьми-одна дитина отримала серйозні травми.

Перехожі до приїзду швидкої намагалися допомогти постраждалим, заспокоювали дітей, які сильно злякалися.

Жінку з дітьми госпіталізували до лікарні. На щастя, жертв немає.

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