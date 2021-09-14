В Харькове свадебный автомобиль попал в аварию
Об этом сообщили в Telegram-канале Труха Харьков.
Так, 14 сентября произошло ДТП на улице Сумской, в ДТП попали три автомобиля, среди которых было свадебное авто.
ДТП произошло на улице Сумской - три автомобиля Subaru, Nissan и Chevrolet Aveo столкнулись на перекрестке улиц Сумская и Динамовская.
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В частности, в аварию попало свадебное авто Chevrolet Aveo.
Пока нет информации о пострадавших.
Видео с места аварии можно увидеть здесь.
К слову, в Харькове в ДТП пострадали маленькие дети.
Об аварии рассказали в харьковских каналах Telegram.
Авария произошла около 21:00 вблизи Благовещенского собора - столкнулись два авто такси.
По словам очевидцев, один из таксистов проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в другое такси. В одном из такси ехала мама двумя детьми - один ребенок получил серьезные травмы.
Прохожие до приезда скорой пытались помочь пострадавшим, успокаивали детей, которые сильно испугались.
Женщину с детьми госпитализировали в больницу. К счастью, жертв нет.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".