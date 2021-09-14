В Харькове свадебный автомобиль попал в аварию

Об этом сообщили в Telegram-канале Труха Харьков.

Так, 14 сентября произошло ДТП на улице Сумской, в ДТП попали три автомобиля, среди которых было свадебное авто.

ДТП произошло на улице Сумской - три автомобиля Subaru, Nissan и Chevrolet Aveo столкнулись на перекрестке улиц Сумская и Динамовская.

В частности, в аварию попало свадебное авто Chevrolet Aveo.

Пока нет информации о пострадавших.

Видео с места аварии можно увидеть здесь.

К слову, в Харькове в ДТП пострадали маленькие дети.

Об аварии рассказали в харьковских каналах Telegram.

Авария произошла около 21:00 вблизи Благовещенского собора - столкнулись два авто такси.

По словам очевидцев, один из таксистов проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в другое такси. В одном из такси ехала мама двумя детьми - один ребенок получил серьезные травмы.

Прохожие до приезда скорой пытались помочь пострадавшим, успокаивали детей, которые сильно испугались.

Женщину с детьми госпитализировали в больницу. К счастью, жертв нет.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

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