На Харківщині нових хворих ковідом виявили у шести районах
Станом на ранок 13 вересня за добу в Харківській області підтвердили діагноз коронавірусу у 260 жителів.
Як повідомили в Харківському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, за добу в шести районах Харківщини виявили 260 нових випадків захворювання на коронавірус.
Велика частина з них – 221 це жителі Харківського району, 215 – міста Харкова.
31 випадок захворювання виявили у Чугуївському районі.
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Ще по три в Куп'янському та в Богодухівському районах, по одному випадку в Лозівському та в Ізюмському районах.
До слова, харківських вчителів і медиків хочуть перевірити на імунітет до ковіда.
За словами заступника міського голови Харкова Світлани Горбунової-Рубан, імунітет до COVID-19 мають 24% працівників навчальних закладів.
Але це число не відображає реальну ситуацію, адже є люди, які перехворіли ковидом безсимптомно.
Імунітет до коронавірусу мають 69% медпрацівників, серед них-ті, хто перехворів і вакцинувався, але є й інша категорія.
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