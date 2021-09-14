На Харківщині нових хворих ковідом виявили у шести районах

Станом на ранок 13 вересня за добу в Харківській області підтвердили діагноз коронавірусу у 260 жителів.

Як повідомили в Харківському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, за добу в шести районах Харківщини виявили 260 нових випадків захворювання на коронавірус.

Велика частина з них – 221 це жителі Харківського району, 215 – міста Харкова.

31 випадок захворювання виявили у Чугуївському районі.

Ще по три в Куп'янському та в Богодухівському районах, по одному випадку в Лозівському та в Ізюмському районах.

До слова, харківських вчителів і медиків хочуть перевірити на імунітет до ковіда.

За словами заступника міського голови Харкова Світлани Горбунової-Рубан, імунітет до COVID-19 мають 24% працівників навчальних закладів.

Але це число не відображає реальну ситуацію, адже є люди, які перехворіли ковидом безсимптомно.

Імунітет до коронавірусу мають 69% медпрацівників, серед них-ті, хто перехворів і вакцинувався, але є й інша категорія.

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