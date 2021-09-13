Харків'яни скаржаться на жахливий стан громадського транспорту

Про це йдеться в петиції, яка з'явилася на сайті міськради.

"Прохання змінити перевізника маршруту №241e, так як він не може якісно виконати перевезення пасажирів. Інтервал дуже великий, по 40 хвилин в кращому випадку, і це вранці, коли всі їдуть на роботу.

Автобуси брудні, забиті і розвалюються. І дуже хотілося б, щоб додався маршрут у бік Героїв праці", - йдеться в повідомленні.

До слова, у Харкові відірвався провід тролейбуса і впав на жінку

Про це повідомляє місцевий Харківський телеграм-канал.

У Харкові на Сумській біля тролейбуса зірвало дріт і розбило голову жінці. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

"Так буває, коли під час руху від проводу від'єднується струмоприймач, штанга обриває розтяжку, і контактний провід обривається. Тролейбус-новий, справний", - повідомив заступник директора Департаменту інфраструктури Олександра Куколя.



Момент потрапив на відео.

До слова, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.

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