Харків'яни скаржаться на жахливий стан громадського транспорту
Про це йдеться в петиції, яка з'явилася на сайті міськради.
"Прохання змінити перевізника маршруту №241e, так як він не може якісно виконати перевезення пасажирів. Інтервал дуже великий, по 40 хвилин в кращому випадку, і це вранці, коли всі їдуть на роботу.
Автобуси брудні, забиті і розвалюються. І дуже хотілося б, щоб додався маршрут у бік Героїв праці", - йдеться в повідомленні.
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До слова, у Харкові відірвався провід тролейбуса і впав на жінку
Про це повідомляє місцевий Харківський телеграм-канал.
У Харкові на Сумській біля тролейбуса зірвало дріт і розбило голову жінці. Постраждалу госпіталізували до лікарні.
"Так буває, коли під час руху від проводу від'єднується струмоприймач, штанга обриває розтяжку, і контактний провід обривається. Тролейбус-новий, справний", - повідомив заступник директора Департаменту інфраструктури Олександра Куколя.
Момент потрапив на відео.
До слова, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.
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