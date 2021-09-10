Під Харковом 15-річний велосипедист загинув під електричкою

Про це повідомляє Нацполіція області.

Попередньо встановлено, що під час руху в напрямку Люботина поїзд сполученням "Основа - Люботин" збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді.

Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці.

Слідство триває, всі подробиці НП з'ясовуються.

До слова, нещодавно в поїзді Одеса-Харків пасажири не могли заснути через тарганів.

Так, пасажири поїзда № 252 "Одеса – Харків" поділилися в мережі кадрами, на якому видно, як мерзенні комахи бігають не тільки по вагону, але і по сплячим людям.

Пасажири скаржилися, що через полчища тарганів, вони не змогли заснути, незважаючи на втому.

"бррр, яка гидота", " чесно кажучи помітила що їх різко стало багато, тільки й чутно від людей про тарганів ..до чого б це", "вони теж поспішають скористатися оновленою Укрзалізницею"," мабуть, народ подорожує зі своїми, ось вони і поповзають", - пишуть в коментарях українці.

Нагадаємо, у Києві закидали камінням потяг, кадри.

Як писала Politeka, чоловік атакував пасажирок у поїзді. Укрзалізниці

Також Politeka розповідала про НП в метро Харкова: чоловік опинився на рейках.