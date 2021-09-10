Під Харковом 15-річний велосипедист загинув під електричкою
Про це повідомляє Нацполіція області.
Попередньо встановлено, що під час руху в напрямку Люботина поїзд сполученням "Основа - Люботин" збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді.
Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці.
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Слідство триває, всі подробиці НП з'ясовуються.
До слова, нещодавно в поїзді Одеса-Харків пасажири не могли заснути через тарганів.
Так, пасажири поїзда № 252 "Одеса – Харків" поділилися в мережі кадрами, на якому видно, як мерзенні комахи бігають не тільки по вагону, але і по сплячим людям.
Пасажири скаржилися, що через полчища тарганів, вони не змогли заснути, незважаючи на втому.
"бррр, яка гидота", " чесно кажучи помітила що їх різко стало багато, тільки й чутно від людей про тарганів ..до чого б це", "вони теж поспішають скористатися оновленою Укрзалізницею"," мабуть, народ подорожує зі своїми, ось вони і поповзають", - пишуть в коментарях українці.
Нагадаємо, у Києві закидали камінням потяг, кадри.
Як писала Politeka, чоловік атакував пасажирок у поїзді. Укрзалізниці
Також Politeka розповідала про НП в метро Харкова: чоловік опинився на рейках.