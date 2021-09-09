У харківському метро потяги перестали ходити в годину пік
Про це користувачі повідомили в соцмережах.
У харківському метро на декількох станціях відразу люди скаржилися, що не можуть виїхати додому з роботи.
8 вересня о 18: 50 потяги встали на декількох станціях метро, зокрема, на "Ботанічному саду" і "Держпромі".
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Харків'яни більше 20-ти хвилин чекали поїздів метро.
З чим були пов'язані такі затримки в інтервалах поки не відомо.
До слова, в метро Харкова сталася НП.
Інцидент стався 6 серпня на станції метро Метробудівників.
Чоловік впав на рейки і ледь не потрапив під потяг.
З ним працюють поліцейські.
"Чоловік чи то оступився, чи то стрибнув свідомо-поки неясно. На графік руху поїздів це не вплинуло. Потяги тоді не було-працівники метро зняли напругу з контактних рейок, підняли чоловіка і подали напругу о 13:29», — розповіли в Харківському метрополітені.
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