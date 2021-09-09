У харківському метро потяги перестали ходити в годину пік

Про це користувачі повідомили в соцмережах.

У харківському метро на декількох станціях відразу люди скаржилися, що не можуть виїхати додому з роботи.

8 вересня о 18: 50 потяги встали на декількох станціях метро, зокрема, на "Ботанічному саду" і "Держпромі".

Харків'яни більше 20-ти хвилин чекали поїздів метро.

З чим були пов'язані такі затримки в інтервалах поки не відомо.

До слова, в метро Харкова сталася НП.

Інцидент стався 6 серпня на станції метро Метробудівників.

Чоловік впав на рейки і ледь не потрапив під потяг.

З ним працюють поліцейські.

"Чоловік чи то оступився, чи то стрибнув свідомо-поки неясно. На графік руху поїздів це не вплинуло. Потяги тоді не було-працівники метро зняли напругу з контактних рейок, підняли чоловіка і подали напругу о 13:29», — розповіли в Харківському метрополітені.

Нагадаємо, харків'яни вимагають змін у метро, звернення до влади: "просимо встановити..."

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