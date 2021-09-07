У Харкові народилася "королівська двійня"
У Харківському міському центрі здоров'я повідомили, що за минулу добу в місті народилася 21 дитина.
Серед новонароджених-11 хлопчиків і 10 дівчаток, у тому числі одна «королівська двійня» - хлопчик і дівчинка, які народилися в регіональному перинатальному центрі.
До слова, мешканка Кегичівського району почала народжувати прямо в машині швидкої.
Кіркоров підставив Ані Лорак, розсекретивши її реальну зовнішність: "У два рази ширше"
Обірвалося життя легендарного Жана-Поля Бельмондо: перші подробиці
Посилення карантину, до чого готуватися з 13 вересня: «Україна перейде в...»
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вирішив покинути Україну, кадри зборів: "Тут всі мої речі"
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
У 31-річної мешканки почалися пологи по дорозі в пологовий будинок. 2 вересня хлопчик народився в автомобілі швидкої допомоги в Кегичівському районі.
"При здійсненні госпіталізації у вагітної почався II період пологів, авто відразу зупинили, фельдшер почала надавати акушерську допомогу. Завдяки її діям, жінка народила здорового хлопчика з вагою 3 кг, з ростом 51 см", – йдеться в повідомленні.
Після народження дитина разом з породіллею була доставлена в лікарню.
Нагадаємо, трагічна аварія сталася на трасі Київ-Харків, фото: за життя дитини борються лікарі
Як повідомляла Politeka, у Харкові авто швидкої влетіло в патрульних: момент аварії потрапив на відео
Також Politeka писала, що людей збили на зупинці в Харкові, фото: "виходили з трамвая".