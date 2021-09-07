У Харкові народилася "королівська двійня"

У Харківському міському центрі здоров'я повідомили, що за минулу добу в місті народилася 21 дитина.

Серед новонароджених-11 хлопчиків і 10 дівчаток, у тому числі одна «королівська двійня» - хлопчик і дівчинка, які народилися в регіональному перинатальному центрі.

До слова, мешканка Кегичівського району почала народжувати прямо в машині швидкої.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

У 31-річної мешканки почалися пологи по дорозі в пологовий будинок. 2 вересня хлопчик народився в автомобілі швидкої допомоги в Кегичівському районі.

"При здійсненні госпіталізації у вагітної почався II період пологів, авто відразу зупинили, фельдшер почала надавати акушерську допомогу. Завдяки її діям, жінка народила здорового хлопчика з вагою 3 кг, з ростом 51 см", – йдеться в повідомленні.

Після народження дитина разом з породіллею була доставлена в лікарню.

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