У Харківській області в результаті лобового зіткнення загинула жінка
Так, в селі Кутузівка Харківського району сталося зіткнення транспортних засобів "Hyundai»і "BYD".
Поліцейські встановили, що водій "BYD" не впорався з керуванням - виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з "Hyundai", який рухався в зустрічному напрямку.
Від отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинула 73-річна пасажирка "Hyundai", ще одна пасажирка, 14 річна дівчинка, доставлена в лікарню.
75-річний водій " BYD " затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Біда наздогнала 65-річну Ларису Доліну, її колеги розміщують кадри зі співачкою: "Я вас дуже прошу..."
Кравчука після складної операції і місяця в реанімації вивезли з України: що відомо
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина здивувала кадрами зі спальні: "Коли я записала це відео, я зрозуміла..."
Екс-чоловік Білик і Шоптенко Дмитро Дікусар приголомшив зізнанням: "Всесвіт подарував мені..."
Переможець "Голосу країни" публічно попросив вибачення у вагітної нареченої: "За дівчаток..."
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП.
Крім того, у Харкові авто збило дитину.
Аварія сталася 2 вересня о 8.20 на Сумській Volkswagen Passat скоїв наїзд на 12-річного хлопчика.
За даними поліції, дитина без дорослих раптово вибігла на проїжджу частину в недозволеному місці. Хлопчика з травмами доставили в лікарню.
Поліція з'ясовує всі подробиці інциденту.
Нагадаємо, трагічна аварія сталася на трасі Київ-Харків, фото: за життя дитини борються лікарі
Як повідомляла Politeka, у Харкові авто швидкої влетіло в патрульних: момент аварії потрапив на відео
Також Politeka писала, що людей збили на зупинці в Харкові, фото: "виходили з трамвая".