У Харківській області в результаті лобового зіткнення загинула жінка

Так, в селі Кутузівка Харківського району сталося зіткнення транспортних засобів "Hyundai»і "BYD".

Поліцейські встановили, що водій "BYD" не впорався з керуванням - виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з "Hyundai", який рухався в зустрічному напрямку.

Від отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинула 73-річна пасажирка "Hyundai", ще одна пасажирка, 14 річна дівчинка, доставлена в лікарню.

75-річний водій " BYD " затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП.

Крім того, у Харкові авто збило дитину.

Аварія сталася 2 вересня о 8.20 на Сумській Volkswagen Passat скоїв наїзд на 12-річного хлопчика.

За даними поліції, дитина без дорослих раптово вибігла на проїжджу частину в недозволеному місці. Хлопчика з травмами доставили в лікарню.

Поліція з'ясовує всі подробиці інциденту.

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