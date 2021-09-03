У Харкові чоловік почав курити прямо у вагоні метро
Про це повідомили в соцмережах.
Поведінка чоловіка з електронною сигаретою викликала обурення в мережі, в коментарях також відзначили, що на чоловікові немає маски.
Начальник прес-служби Харківського метрополітену Олексій Бітнер заявив, що скарг з приводу куріння у вагоні метро від пасажирів не надходило.
Галкін в одних плавках показав, як розважається без Пугачової і дітей, з'явилося відео: "Тримайся там!"
Спека і заморозки: народний синоптик здивував прогнозом на Вересень в Україні
Авто влетіло в натовп з дітьми під Харковом: перші кадри і подробиці НП
Зовнішність нареченого-ресторатора Злати Огневич збентежила українок: "Де ви знайшли цього Джима Керрі?"
Біда у вагітної нареченої переможця "Голосу країни" Сасанчина, дівчина ледь стримала сльози: "Це жесть просто"
До слова, в харківське метро не пропустили жінку через зовнішній вигляд
Так, на станції метро "імені Малишева" співробітниця підземки попросила дівчину прикрити оголені плечі, про це повідомила обурена харків'янка в соцмережах.
"А ви знали, що в Харківському метрополітені є дрес-код? Зайшла в метро на Малишева просто карту поповнити.
Наглядачка подумала, що я буду спускатися вниз і зробила зауваження, мовляв, в метро з оголеними плечима заходити не можна», - обурилася дівчина.
Нагадаємо, НП в метро Києва, людей терміново виводять на вулицю: кадри з місця подій.
Як повідомляла Politeka раніше, пасажири влаштували бійку в київському метро, відео: все через маску
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: людина опинилася на рейках, всі подробиці