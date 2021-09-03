У Харкові чоловік почав курити прямо у вагоні метро

Про це повідомили в соцмережах.

Поведінка чоловіка з електронною сигаретою викликала обурення в мережі, в коментарях також відзначили, що на чоловікові немає маски.

Начальник прес-служби Харківського метрополітену Олексій Бітнер заявив, що скарг з приводу куріння у вагоні метро від пасажирів не надходило.

До слова, в харківське метро не пропустили жінку через зовнішній вигляд

Так, на станції метро "імені Малишева" співробітниця підземки попросила дівчину прикрити оголені плечі, про це повідомила обурена харків'янка в соцмережах.

"А ви знали, що в Харківському метрополітені є дрес-код? Зайшла в метро на Малишева просто карту поповнити.

Наглядачка подумала, що я буду спускатися вниз і зробила зауваження, мовляв, в метро з оголеними плечима заходити не можна», - обурилася дівчина.

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