Поліцейські знайшли дитину, яку викрав співмешканець його матері
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Сам 33-річний чоловік як і раніше перебуває в розшуку.
Побачивши поліцейських, чоловік вистрибнув у вікно другого поверху будинку і втік.
У будинку в Краснограді 30 серпня і була знайдена дитина, яку він забрав у матері.
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Після огляду в лікарні матір і дитину виписали додому.
До слова, в Харківській області зникла дитина.
Про це повідомляють на сторінці в Facebook поліцейські.
Інцидент стався в с. Черкаська Лозова, жінка працювала в полі, а разом з нею була її 5-річна дочка.
Через деякий час мати втратила пильність і не помітила, як дівчинка зникла. Жінка відразу ж звернулася в поліцію.
Правоохоронці протягом близько 30 хвилин встановили, де знаходиться зникла дівчинка. Дитину відшукали і повернули матері.
Відносно матері складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 184.
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