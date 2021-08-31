Поліцейські знайшли дитину, яку викрав співмешканець його матері

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Сам 33-річний чоловік як і раніше перебуває в розшуку.

Побачивши поліцейських, чоловік вистрибнув у вікно другого поверху будинку і втік.

У будинку в Краснограді 30 серпня і була знайдена дитина, яку він забрав у матері.

Після огляду в лікарні матір і дитину виписали додому.

До слова, в Харківській області зникла дитина.

Про це повідомляють на сторінці в Facebook поліцейські.

Інцидент стався в с. Черкаська Лозова, жінка працювала в полі, а разом з нею була її 5-річна дочка.

Через деякий час мати втратила пильність і не помітила, як дівчинка зникла. Жінка відразу ж звернулася в поліцію.

Правоохоронці протягом близько 30 хвилин встановили, де знаходиться зникла дівчинка. Дитину відшукали і повернули матері.

Відносно матері складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 184.

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