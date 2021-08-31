У Харкові викинули з балкона цуценят

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області .

У мережі публікують фото з місця нещастя, на якому видно, що загинули щонайменше п'ять цуценят.

Крім того з'явилися кадри, де зафіксовано, що на балконі залишився собака породи Шпіц.

Користувачі Мережі припускають, що це могли бути її цуценята.

До слова, в поїзді Одеса-Харків пасажири не могли заснути через тарганів.

Так, пасажири поїзда № 252» Одеса – Харків " поділилися в мережі кадрами, на якому видно, як мерзенні комахи бігають не тільки по вагону, але і по сплячим людям.

Пасажири скаржилися, що через полчища тарганів, вони не змогли заснути, незважаючи на втому.

"бррр, яка гидота", " чесно кажучи помітила що їх різко стало багато, тільки й чутно від людей про тарганів ..до чого б це", "вони теж поспішають скористатися оновленою Укрзалізницею"," мабуть, народ подорожує зі своїми, ось вони і поповзають", - пишуть в коментарях українці.

Нагадаємо, на Одещині неадекват на авто ганявся за собакою вулицями.

Також Politeka повідомляла, що шкуродер влаштував переполох у Харкові, з'їхалася поліція.

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