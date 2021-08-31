У Харкові викинули з балкона цуценят

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області .

У мережі публікують фото з місця нещастя, на якому видно, що загинули щонайменше п'ять цуценят.

Крім того з'явилися кадри, де зафіксовано, що на балконі залишився собака породи Шпіц.

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Користувачі Мережі припускають, що це могли бути її цуценята.

До слова, в поїзді Одеса-Харків пасажири не могли заснути через тарганів.

Так, пасажири поїзда № 252» Одеса – Харків " поділилися в мережі кадрами, на якому видно, як мерзенні комахи бігають не тільки по вагону, але і по сплячим людям.

Пасажири скаржилися, що через полчища тарганів, вони не змогли заснути, незважаючи на втому.

"бррр, яка гидота", " чесно кажучи помітила що їх різко стало багато, тільки й чутно від людей про тарганів ..до чого б це", "вони теж поспішають скористатися оновленою Укрзалізницею"," мабуть, народ подорожує зі своїми, ось вони і поповзають", - пишуть в коментарях українці.

Нагадаємо, на Одещині неадекват на авто ганявся за собакою вулицями.

Також Politeka повідомляла, що шкуродер влаштував переполох у Харкові, з'їхалася поліція.

Раніше Politeka писала про те, що у Дніпрі врятували змучену шкуродером собаку.