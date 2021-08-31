У Харкові викинули з балкона цуценят
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області .
У мережі публікують фото з місця нещастя, на якому видно, що загинули щонайменше п'ять цуценят.
Крім того з'явилися кадри, де зафіксовано, що на балконі залишився собака породи Шпіц.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Афганські біженці знайшли притулок в Одесі: відомо, хто їх прихистив
Спочивай з миром, маестро: зупинилося серце Народного артиста України, деталі нещастя
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
Українців приголомшили прогнозом погоди на осінь 2021: «Випаде сніг і...»
Користувачі Мережі припускають, що це могли бути її цуценята.
До слова, в поїзді Одеса-Харків пасажири не могли заснути через тарганів.
Так, пасажири поїзда № 252» Одеса – Харків " поділилися в мережі кадрами, на якому видно, як мерзенні комахи бігають не тільки по вагону, але і по сплячим людям.
Пасажири скаржилися, що через полчища тарганів, вони не змогли заснути, незважаючи на втому.
"бррр, яка гидота", " чесно кажучи помітила що їх різко стало багато, тільки й чутно від людей про тарганів ..до чого б це", "вони теж поспішають скористатися оновленою Укрзалізницею"," мабуть, народ подорожує зі своїми, ось вони і поповзають", - пишуть в коментарях українці.
Нагадаємо, на Одещині неадекват на авто ганявся за собакою вулицями.
Також Politeka повідомляла, що шкуродер влаштував переполох у Харкові, з'їхалася поліція.
Раніше Politeka писала про те, що у Дніпрі врятували змучену шкуродером собаку.