У Харкові стався моторошний інцидент за участю вантажівки
За словами очевидців, НП сталася в районі Кузинського мосту.
На кадрах опублікованих в мережі видно, що на повороті з бічної частини кузова випадають піноблоки і розсипаються на дорозі.
На щастя, автомобіль, що слідував за вантажівкою, тримав дистанцію, а Зустрічна смуга була порожньою, постраждалих в результаті НП немає.
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Офіційна інформація уточнюється.
"Їхав незабаром після моменту, водила осколки на узбіччя носив", "його навіть ніяк не закріпили, Пі**ц. Слава Богу в той момент не було машин на сусідній смузі", "Раніше, я боявся тільки машин з гігантськими колодами, тепер боюся і машин з цеглинами", "та Че Нова фобія, завжди намагаюся від таких подалі триматися, на зустрічці звичайно особливо не вгадаєш", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.
Відео можна побачити тут.
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