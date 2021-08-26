Головна транспортна "артерія" Харкова застигла через ремонт
Про це повідомили в Telegram-каналі "Авто Харків".
У Харкові через ремонт дороги виріс величезний затор на вул.Полтавський Шлях. Через ремонт середньої смуги дороги утворився великий транспортний затор.
"На холодку біля зростання ремонт середньої смуги, вже велика пробка", - повідомили водії в мережі.
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У коментарях користувачі Мережі не розуміють, навіщо комунальні служби проводять ремонт дороги, на якій ще недавно не було ніяких проблем.
До слова, страшна аварія сталася на трасі Київ-Харків
Двоє пасажирів загинули, а водій і 8-річна дитина в лікарні.
Попередньо, 25 серпня, 32-річний водій автомобіля "Kia Cerato" допустив наїзд на відбійник.
В результаті аварії загинули двоє пасажирів: 44-річна жінка і 46-річний чоловік.
Водія та восьмирічного пасажира госпіталізували. Всі подробиці смертельної аварії з'ясовуються.
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