Страшна аварія сталася на трасі Київ-Харків
Двоє пасажирів загинули, а водій і 8-річна дитина в лікарні.
Попередньо, 25 серпня, 32-річний водій автомобіля "Kia Cerato" допустив наїзд на відбійник.
В результаті аварії загинули двоє пасажирів: 44-річна жінка і 46-річний чоловік.
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Водія та восьмирічного пасажира госпіталізували. Всі подробиці смертельної аварії з'ясовуються.
До слова, у Харкові сталася жахлива ДТП
Як повідомили телеграм-каналах, один з учасників аварії був п'яний.
Злетілися рятувальники, щоб витягнути чоловіка з перевернутого авто.
"ВАЗ 2108 в щі, водія вирізали рятувальники, живим відвезли на швидкій 🚑 інших розбитих авто на місці ДТП не видно. Затор розтягнувся до Полтавського шляху", - йдеться в повідомленні.
Офіційною інформація з'ясовується.
"Там поруч трактор стояв з ковшем, таке відчуття що він в ківш і влетів", "пробка від світлофора на колі, обьезжайте по Темерязева", "ось вся сутність Жигулів. Безпеки нуль. Не машина а консервна банка", "це не в машині справа а в льотчиках", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.
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