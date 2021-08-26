Страшна аварія сталася на трасі Київ-Харків

Двоє пасажирів загинули, а водій і 8-річна дитина в лікарні.

Попередньо, 25 серпня, 32-річний водій автомобіля "Kia Cerato" допустив наїзд на відбійник.

В результаті аварії загинули двоє пасажирів: 44-річна жінка і 46-річний чоловік.

Водія та восьмирічного пасажира госпіталізували. Всі подробиці смертельної аварії з'ясовуються.

До слова, у Харкові сталася жахлива ДТП

Як повідомили телеграм-каналах, один з учасників аварії був п'яний.

Злетілися рятувальники, щоб витягнути чоловіка з перевернутого авто.

"ВАЗ 2108 в щі, водія вирізали рятувальники, живим відвезли на швидкій 🚑 інших розбитих авто на місці ДТП не видно. Затор розтягнувся до Полтавського шляху", - йдеться в повідомленні.

Офіційною інформація з'ясовується.

"Там поруч трактор стояв з ковшем, таке відчуття що він в ківш і влетів", "пробка від світлофора на колі, обьезжайте по Темерязева", "ось вся сутність Жигулів. Безпеки нуль. Не машина а консервна банка", "це не в машині справа а в льотчиках", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

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