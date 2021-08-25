Харків'ян попередили про зміни в графіку метро

25 серпня в Харкові відбудеться футбольний матч.

Роботу метрополітену на годину продовжать, а станції "Спортивна" і "Метробудівників" будуть закриті.

На стадіоні "Металіст «відбудеться матч між футбольними клубами» Шахтар «(Донецьк) і "Монако" (Франція).

метро, метро Києва, метрополітен

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Нагадаємо, що в першому матчі 17 серпня в Монако «Шахтар» здобув перемогу з рахунком 1:0.

До слова, маленький хижак випадково потрапив у харківське метро

Як повідомляє телеграм-канал "Харків лайф", лисицю помітили на Харківській станції метро "Пролетарська".

Наляканий звір спустився сходами на платформу метро і пригнув на рейки.

"Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати...",-йдеться в повідомленні.

Чи змогли зловити і відпустити на свободу лисицю-невідомо.

Відео з місця інциденту можна побачити тут.

Нагадаємо, НП в метро Києва, людей терміново виводять на вулицю: кадри з місця подій.

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