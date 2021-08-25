Харків'ян попередили про зміни в графіку метро
25 серпня в Харкові відбудеться футбольний матч.
Роботу метрополітену на годину продовжать, а станції "Спортивна" і "Метробудівників" будуть закриті.
На стадіоні "Металіст «відбудеться матч між футбольними клубами» Шахтар «(Донецьк) і "Монако" (Франція).
Відомий холостяк подарував Ротару браслет за ціною квартири, кадри розкоші: "Господи, яка жінка"
"Холостяк" Заливако зірвався до дорогої для нього дівчини, і це не Анна Богдан: "Ми з нею близькі..."
Українці розсварилися через нове звання Монатіка, кадри: "Заслужений артист, не співає державною..."
Ридаюча перед концертом Каменських розповіла, що сталося: "Ще дві години тому..."
Мама Вєрки Сердючки без гриму вразила зовнішністю у звичайному житті: "Яка красива"
Нагадаємо, що в першому матчі 17 серпня в Монако «Шахтар» здобув перемогу з рахунком 1:0.
До слова, маленький хижак випадково потрапив у харківське метро
Як повідомляє телеграм-канал "Харків лайф", лисицю помітили на Харківській станції метро "Пролетарська".
Наляканий звір спустився сходами на платформу метро і пригнув на рейки.
"Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати...",-йдеться в повідомленні.
Чи змогли зловити і відпустити на свободу лисицю-невідомо.
Відео з місця інциденту можна побачити тут.
Нагадаємо, НП в метро Києва, людей терміново виводять на вулицю: кадри з місця подій.
Як повідомляла Politeka раніше, пасажири влаштували бійку в київському метро, відео: все через маску
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: людина опинилася на рейках, всі подробиці