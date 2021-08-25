У Харківській області зникла дитина

Про це повідомляють на сторінці в Facebook поліцейські.

Інцидент стався в с. Черкаська Лозова, жінка працювала в полі, а разом з нею була її 5-річна дочка.

Через деякий час мати втратила пильність і не помітила, як дівчинка зникла. Жінка відразу ж звернулася в поліцію.

Правоохоронці протягом близько 30 хвилин встановили, де знаходиться зникла дівчинка. Дитину відшукали і повернули матері.

Відносно матері складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 184.

До слова, 12-річну дитину, яка зникла в Харкові, знайшли

24 серпня хлопчик зник, його шукали співробітники поліції та волонтери.

Трагічний випадок стався 24 серпня в Індустріальному районі Харкова. На водоймі на бульварі Івана Каркача під час відпочинку потонув хлопчик 2009 р. н.

Тіло дитини було знайдено на дні ставка.

Щирі співчуття рідним і близьким. Всі обставини нещасного випадку з'ясовуються.

"Я вчора там був увечері коли він потонув. Хлопців було чоловік 10, без батьків", "там навіть дорослі тонуть, у них і так горе, це нещасний випадок", - пишуть в коментарях харків'яни.

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