На Харківщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
16 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у північних та центральних регіонах України, а також у Тернопільській, Хмельницькій, Харківській та Луганській областях.
У прес-службі ДСНС повідомили, що за поточну добу рятувальники здійснили чотири виїзди на гасіння пожеж, що сталися на відкритих просторах у Харківській області.
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Синоптики прогнозують підвищення температури повітря.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Так, 16 і 17 серпня в результаті надходження спекотної повітряної маси з Північної Африки, в Харківській області очікується підвищення температури на 3-6 градусів, опадів в ці дні не передбачається.
16 серпня, небо буде ясним. Вітер північно-східний, 3 - 8 м/с. Температура вночі +15...+ 17°С, вдень – +30...+ 32°С.
17 серпня, очікується денна температура + 30...+ 35°С, без опадів.
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