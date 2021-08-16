На Харківщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

16 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у північних та центральних регіонах України, а також у Тернопільській, Хмельницькій, Харківській та Луганській областях.

У прес-службі ДСНС повідомили, що за поточну добу рятувальники здійснили чотири виїзди на гасіння пожеж, що сталися на відкритих просторах у Харківській області.

Варто відзначити, що до Харкова прийшла африканська спека

Синоптики прогнозують підвищення температури повітря.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, 16 і 17 серпня в результаті надходження спекотної повітряної маси з Північної Африки, в Харківській області очікується підвищення температури на 3-6 градусів, опадів в ці дні не передбачається.

16 серпня, небо буде ясним. Вітер північно-східний, 3 - 8 м/с. Температура вночі +15...+ 17°С, вдень – +30...+ 32°С.

17 серпня, очікується денна температура + 30...+ 35°С, без опадів.

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