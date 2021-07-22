На Харківщині знайшли моторошну знахідку

Про це повідомили в прес - службі Валківської міської ради

Інцидент стався в Добропіллі-мешканка селища Старий Мерчик випадково знайшла боєприпаси часів Другої світової в лісі біля ставка.

На місце викликали працівників ДСНС, які вилучили боєприпаси.

"Боєприпаси були складені біля старого дерева. Залишається загадкою, хто це зробив і де невідомий їх взяв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під Харковом виявлена унікальна знахідка

Про це розповіли археологи.

Верхньосалтівський катакомбний могильник археологи розкопують вже більше ста років.

Нещодавно там працювала Середньовічна археологічна експедиція Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Загін розкопав катакомбу, в якій були поховані чотири людини. Всі вони були взуті в шкіряне взуття, якому 1 200 років.

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