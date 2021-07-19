Харків накрив вітер з грозами

Салтівка постраждала найбільше-там пронеслася справжня буря, повідомляє телеграм-канал "Труха Харків".

На кадрах, які опублікували очевидці, видно, що злива супроводжувалася сильним вітром, який нахиляв дерева до землі.

Пориви вітру були настільки сильними, що зносили торгові намети на ринках.

Сильна злива в селищі Дворічне Харківської області з полів потекла грязь, яка затопила житлові будинки.

Нагадаємо, у Харкові помітили торнадо

Відео природного явища опублікували в місцевому телеграм-каналі "ХС Харків".

"Торнадо був помічений біля Французького бульвару", - йдеться в повідомленні.

"ось і до нас дісталися катаклізми", "це пиловий вихор, такі часто бувають, нічого в ньому страшного немає", " Тю, ви що, ніколи торнадо не бачили?", "вони вже давно у нас аномально теплі зими, зрушення пір року і тд", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.

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