Харьков накрыл ветер с грозами
Салтовка пострадала больше всех - там пронеслась настоящая буря, сообщает телеграм-канал "Труха Харьков".
На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, что ливень сопровождался сильным ветром, который наклонял деревья к земле.
Порывы ветра были настолько сильными, что сносили торговые палатки на рынках.
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Сильный ливень в поселке Дворечное Харьковской области с полей потекла грязь, которая затопила жилые дома.
Напомним, в Харькове заметили торнадо
Видео природного явления опубликовали в местном телеграм-канале "ХС Харьков".
"Торнадо был замечен возле Французского бульвара", - говорится в сообщении.
"вот и до нас добрались катаклизмы", "Это пылевой вихрь, такие часто бывают, ничего в нем страшного нет", "Тю, вы что, никогда торнадо не видели?", "они уже давно у нас аномально тёплые зимы, сдвиги времён года и тд", - пишут в комментариях пользователи сети.
Также мы писали ранее, что стихия натворила беды в Харьковской области: кадры последствий.
Как сообщала Politeka, на Харьков обрушился торнадо: появилось видео гнева стихии.
Кроме того Politeka писала, в Харькове жуткая стихия смыла асфальт на дорогах: кадры разрушений.