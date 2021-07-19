На Харківщині спалахнув 5-поверховий будинок

Про пожежу в будинку №14, розташованого на території 3-го мікрорайону, повідомили місцеві жителі вночі, повідомили в прес-службі ДСНС в Харківській області.

Епіцентром загоряння стала квартира на 4-му поверсі. Вогонь встиг охопити дві кімнати площею 30 кв. м.

Дим заполонив сходову клітку-рятувальники евакуювали 4 людей.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причина загоряння з'ясовується.

Нагадаємо, у Харкові рятувальники боролися з пожежею на приватних складах з деревиною

Рятувальникам знадобилося більше 18 годин, щоб повністю ліквідувати пожежу на складах з деревиною на вулиці Киргизькій, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Повідомлення про загоряння співробітники ДСНС отримали о 2:43 у четвер, 15 Липня, локалізували його о 5:00, ліквідація осередків пожежі тривала до 21: 10.

Всього до гасіння пожежі залучали 10 автоцистерн, пожежний поїзд і 70 бійців ДСНС.

Причина НП встановлюється.

До слова, у Харківській висотці спалахнула пожежа: кадри з місця нещастя.

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