На Харківщині спалахнув 5-поверховий будинок
Про пожежу в будинку №14, розташованого на території 3-го мікрорайону, повідомили місцеві жителі вночі, повідомили в прес-службі ДСНС в Харківській області.
Епіцентром загоряння стала квартира на 4-му поверсі. Вогонь встиг охопити дві кімнати площею 30 кв. м.
Дим заполонив сходову клітку-рятувальники евакуювали 4 людей.
Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причина загоряння з'ясовується.
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Нагадаємо, у Харкові рятувальники боролися з пожежею на приватних складах з деревиною
Рятувальникам знадобилося більше 18 годин, щоб повністю ліквідувати пожежу на складах з деревиною на вулиці Киргизькій, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Повідомлення про загоряння співробітники ДСНС отримали о 2:43 у четвер, 15 Липня, локалізували його о 5:00, ліквідація осередків пожежі тривала до 21: 10.
Всього до гасіння пожежі залучали 10 автоцистерн, пожежний поїзд і 70 бійців ДСНС.
Причина НП встановлюється.
До слова, у Харківській висотці спалахнула пожежа: кадри з місця нещастя.
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