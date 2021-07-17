У Харкові зіткнулися трамваї
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На заводі ім. Т. Г. Шевченка врізалися два трамваї.
У ДТП потрапили трамваї №27 і №3. В результаті аваррі зупинився рух всієї гілки.
В результаті аварії постраждала одна жінка. На місці працювали медики швидкої.
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Нагадаємо, що в Харкові трамваї тимчасово не ходитимуть
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Рух трамваїв по спуску Клочковському, пр. Незалежності, вул.Трінклера, вул. Маяковського та вул. Мироносицької, на ділянці від вул. Маяковського до вул. Весніна, буде заборонено з 22:00 16 липня до 22:00 18 липня.
Повідомляється, що це пов'язано з реконструкцією пішохідного мосту через Клочківський узвіз. Трамвай №12 ходити не буде.
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