На Харківщині розшукується літній чоловік

Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін "Мілена".

Чоловік проживає за адресою смт. Нова Водолага, Нововодолазького району, Харківської області.

14 липня 2021 року Володимир Григорович вийшов з дому і зник.

Прикмета: зріст 170-175 см, худорлявої статури, лисий.

Був одягнений: рожева сорочка з кишенею на грудях, темно-сині спортивні штани, блакитна кепка, старі туфлі.

Особлива прикмета: сутулість, страждає втратою пам'яті.

Якщо у Вас є яка-небудь інформація про його місцезнаходження, повідомте за телефонами: 068-777-0-112 або 102.

Нагадаємо, під Харковом поліція шукає підлітків

Як повідомили в поліції, діти зникли 15 Липня.

До правоохоронців звернулася мешканка Ізюма, яка розповіла, що її 15-річний син зник і не відповідав на телефонні дзвінки.

Поліцейські знайшли підлітка в Ізюмі - весь цей час він був у свого друга.

А в Красноградський відділ поліції звернувся чоловік, який заявив про зникнення 14-річної вихованки. Дівчинка вдень поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.

Школярку знайшли в Первомайському-дівчинка вирушила до своєї бабусі.

Дітей повернули додому та провели профілактичну бесіду.

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