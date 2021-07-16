У Харкові рятувальники боролися з пожежею на приватних складах з деревиною
Рятувальникам знадобилося більше 18 годин, щоб повністю ліквідувати пожежу на складах з деревиною на вулиці Киргизькій, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Повідомлення про загоряння співробітники ДСНС отримали о 2:43 у четвер, 15 Липня, локалізували його о 5:00, ліквідація осередків пожежі тривала до 21: 10.
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Всього до гасіння пожежі залучали 10 автоцистерн, пожежний поїзд і 70 бійців ДСНС.
Причина НП встановлюється.
До слова, у Харківській області встановлено найвищий рівень пожежної небезпеки
"Кількість пожеж цього року нижча, ніж у минулому, але з початку року сталося понад 1500 пожеж. З них, зокрема, в лісах Харківщини - 27 пожеж", – йдеться в повідомленні.
З початку року на таких пожежах загинули три людини.
Важливо відзначити, що 90% пожеж виникає через людський фактор.
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