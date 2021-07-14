У Харкові спалахнула пожежа
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
На місце виїхали два відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.
У квартирі на п'ятому поверсі горіла комп'ютерна техніка та меблі. Загальна площа загоряння склала 3 м кв.
Через годину рятувальники ліквідували загоряння.
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На щастя, ніхто не постраждав. Фахівці встановлюють причину пожежі.
Нагадаємо, у Харківській області встановлено найвищий рівень пожежної небезпеки
5-й рівень пожежної небезпеки збережеться 13-15 липня, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
"Кількість пожеж цього року нижча, ніж у минулому, але з початку року сталося понад 1500 пожеж. З них, зокрема, в лісах Харківщини - 27 пожеж", – йдеться в повідомленні.
З початку року на таких пожежах загинули три людини.
Важливо відзначити, що 90% пожеж виникає через людський фактор.
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