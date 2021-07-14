У Харкові помітили торнадо
Відео природного явища опублікували в місцевому телеграм-каналі "ХС Харків".
"Торнадо був помічений біля Французького бульвару", - йдеться в повідомленні.
"ось і до нас дісталися катаклізми", "це пиловий вихор, такі часто бувають, нічого в ньому страшного немає", " Тю, ви що, ніколи торнадо не бачили?", "вони вже давно у нас аномально теплі зими, зрушення пір року і тд", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.
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Відео можна побачити тут.
Нагадаємо, у Харківській області встановлено найвищий рівень пожежної небезпеки
5-й рівень пожежної небезпеки збережеться 13-15 липня, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
"Кількість пожеж цього року нижча, ніж у минулому, але з початку року сталося понад 1500 пожеж. З них, зокрема, в лісах Харківщини - 27 пожеж", – йдеться в повідомленні.
З початку року на таких пожежах загинули три людини.
Важливо відзначити, що 90% пожеж виникає через людський фактор.
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