У Харкові вандали зіпсували клумби

Про це повідомляють «Харьковские известия».

Квіткова клумба по вулиці Холодногірській понівечена, вандали викрали більшість квітів.

У Театральному сквері перевернуті і зламані лавки і також розграбовані квіткові клумби.

До слова, під Харковом виявлена унікальна знахідка.

Верхньосалтівський катакомбний могильник археологи розкопують вже більше ста років.

Зараз тут працює Середньовічна археологічна експедиція Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Загін розкопав катакомбу, в якій були поховані чотири людини. Всі вони були взуті в шкіряне взуття, якому 1 200 років.

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