У Харкові вандали зіпсували клумби
Про це повідомляють «Харьковские известия».
Квіткова клумба по вулиці Холодногірській понівечена, вандали викрали більшість квітів.
У Театральному сквері перевернуті і зламані лавки і також розграбовані квіткові клумби.
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До слова, під Харковом виявлена унікальна знахідка.
Верхньосалтівський катакомбний могильник археологи розкопують вже більше ста років.
Зараз тут працює Середньовічна археологічна експедиція Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Загін розкопав катакомбу, в якій були поховані чотири людини. Всі вони були взуті в шкіряне взуття, якому 1 200 років.
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