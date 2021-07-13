У Харкові в центрі міста помітили "хижака"
Відповідним кадрами поділилися в Телеграм-каналі "Харків 1654".
Так, у Харкові в районі тракторного заводу місцеві жителі помітили лисицю.
Тварина була біля людей, коли вже почало темніти. При цьому лисиця сиділа просто на траві і не боялася людей, які її знімали.
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"Вчора на ХТЗ лисиця була не проти провести фотосесію🦊 📸", - йдеться в повідомленні.
До слова, на Харківщині ставок став яскраво-червоним.
Екоактивісти стверджують, що через скидання відходів місцевого заводу вода у ставку набула яскраво-червоного кольору.
Місцеві жителі відзначають, що неподалік від цього ставка ріс 500-річний дуб, який вже "помер".
"Скидання йде в ставок. Ставок яскраво-червоного кольору. У 100 метрів від ставка знаходиться 500-річний дуб в 3-4 обхвату. Найближчий до ставка дуб вже помер", - йдеться в повідомленні.
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