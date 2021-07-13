Під Харковом виявлена унікальна знахідка

Про це розповіли археологи.

Верхньосалтівський катакомбний могильник археологи розкопують вже більше ста років.

Зараз тут працює Середньовічна археологічна експедиція Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Загін розкопав катакомбу, в якій були поховані чотири людини. Всі вони були взуті в шкіряне взуття, якому 1 200 років.

До слова, у Харківській області встановлено найвищий рівень пожежної небезпеки

5-й рівень пожежної небезпеки збережеться 13-15 липня, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

"Кількість пожеж цього року нижча, ніж у минулому, але з початку року сталося понад 1500 пожеж. З них, зокрема, в лісах Харківщини - 27 пожеж", – йдеться в повідомленні.

З початку року на таких пожежах загинули три людини.

Важливо відзначити, що 90% пожеж виникає через людський фактор.

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