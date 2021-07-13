Подробиці того, що відбувається

У Харківській області встановлено найвищий рівень пожежної небезпеки

5-й рівень пожежної небезпеки збережеться 13-15 липня, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

"Кількість пожеж цього року нижча, ніж у минулому, але з початку року сталося понад 1500 пожеж. З них, зокрема, в лісах Харківщини - 27 пожеж", – йдеться в повідомленні.

З початку року на таких пожежах загинули три людини.

Важливо відзначити, що 90% пожеж виникає через людський фактор.

До слова, на Харківщині ставок став яскраво-червоним.

Екоактивісти стверджують, що через скидання відходів місцевого заводу вода у ставку набула яскраво-червоного кольору.

Місцеві жителі відзначають, що неподалік від цього ставка ріс 500-річний дуб, який вже "помер".

"Скидання йде в ставок. Ставок яскраво-червоного кольору. У 100 метрів від ставка знаходиться 500-річний дуб в 3-4 обхвату. Найближчий до ставка дуб вже помер", - йдеться в повідомленні.

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