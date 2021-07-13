У Харківській області встановлено найвищий рівень пожежної небезпеки
5-й рівень пожежної небезпеки збережеться 13-15 липня, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
"Кількість пожеж цього року нижча, ніж у минулому, але з початку року сталося понад 1500 пожеж. З них, зокрема, в лісах Харківщини - 27 пожеж", – йдеться в повідомленні.
З початку року на таких пожежах загинули три людини.
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Багатий чоловік подарував Поляковій пенсію, з'ясувалася несподівана правда: "Річ у тому, що..."
Стан МакЅим раптово погіршився, подруга розкрила подробиці: "Вона зараз перебуває в..."
Трагедією завершилися пошуки хлопчика, якого втратили на пляжі: "Відпочивав з рідними"
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
Важливо відзначити, що 90% пожеж виникає через людський фактор.
До слова, на Харківщині ставок став яскраво-червоним.
Екоактивісти стверджують, що через скидання відходів місцевого заводу вода у ставку набула яскраво-червоного кольору.
Місцеві жителі відзначають, що неподалік від цього ставка ріс 500-річний дуб, який вже "помер".
"Скидання йде в ставок. Ставок яскраво-червоного кольору. У 100 метрів від ставка знаходиться 500-річний дуб в 3-4 обхвату. Найближчий до ставка дуб вже помер", - йдеться в повідомленні.
Також ми писали раніше, що біля Харкова виявили "неприємну знахідку", моторошні фото: "близько 300 черепів"
Як повідомляла Politeka, у Харкові спалахнуло звалище, кадри НП: рятувальники кинули всі сили
Крім того Politeka писала, берег усіяний мертвою рибою: техногенна катастрофа назріває в Харкові, кадри НП