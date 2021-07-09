У Харківській області трактор наїхав на пішохода

Поліція Харківщина розшукує свідків ДТП.

Відомо, що подія сталася в селі Шевченкове Сахновщинського району.

Водій трактора "ЮМЗ-6" наїхав на пішохода - чоловік помер на місці.

Якщо стали свідком цієї події-повідомте за телефоном 063-06-66-876 або за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22.

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Причина тому-ремонт дороги на декількох кілометрах ділянки в районі повороту на Липці. Відкрита тільки одна смуга, організовано реверсивний рух.

Як повідомляють водії, вранці час очікування проїзду по єдиній вільній смузі становив близько 40 хвилин.

Затор тягнувся від екопарку до повороту на Липці і від повороту на Липці до повороту на Старий Салтів.

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