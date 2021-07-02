Навіщо таке робити

У Харкові чоловік вирішив розігнати людей ромської національності

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

Повідомляється, що інцидент стався на « Стекляшці».

Чоловік, що проходить повз, помітив жінку і двох дітей, які просили у людей грошей. Чоловік почав знімати на камеру те, що відбувається.

Жінка спробувала відігнати чоловіка сумкою, а він недовго думаючи у відповідь застосував газовий балончик.

Тоді жінка взяла телефон, щоб викликати поліцію. Чим закінчилася історія-невідомо.

Нагадаємо, у сім'ї з Харківської області забрали дітей

Про це повідомили в Нацполіції в Харківській області.

У поліції уточнили, що через небажання змінювати ситуацію на краще, неодноразові підтверджені факти невиконання батьківських обов'язків, чотирьох малолітніх дітей забрали в реабілітаційний центр.

На матір дітей поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України Про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).

Також ми писали раніше, що юний Богдан зник безвісти в Харкові, фото: вийшов з дому і зник.

Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.