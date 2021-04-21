В Харкові колапс через непрацюючий світлофор

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

На вул. Клочківській в районі перетину з Клочківським спуском не працює світлофор, через що на дорозі утворився величезний затор.

"На перетині Клочківської та Клочківського узвозу зараз "Броунівський" рух. Причина-вимкнений світлофор", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що 33-річна породілля, у якої був підтверджений COVID-19, померла.

Про це повідомили в соцмережах знайомі жінки. Пізніше інформацію офіційно підтвердила прес-служба Харківської обласної держадміністрації.

Породілля поступила в міський пологовий будинок № 2, де їй деякий час тому було зроблено кесарів розтин.

Пацієнтка перебувала в пологовому будинку кілька днів, пізніше молоду маму у важкому стані перевели в обласну лікарню.

На жаль, медики не змогли врятувати пацієнтку, жінка померла.

Крім коронавірусу, також була супутня патологія.