В Харкові колапс через непрацюючий світлофор
Про це повідомили очевидці в соцмережах.
На вул. Клочківській в районі перетину з Клочківським спуском не працює світлофор, через що на дорозі утворився величезний затор.
"На перетині Клочківської та Клочківського узвозу зараз "Броунівський" рух. Причина-вимкнений світлофор", - пишуть в мережі.
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Раніше ми писали, що 33-річна породілля, у якої був підтверджений COVID-19, померла.
Про це повідомили в соцмережах знайомі жінки. Пізніше інформацію офіційно підтвердила прес-служба Харківської обласної держадміністрації.
Породілля поступила в міський пологовий будинок № 2, де їй деякий час тому було зроблено кесарів розтин.
Пацієнтка перебувала в пологовому будинку кілька днів, пізніше молоду маму у важкому стані перевели в обласну лікарню.
На жаль, медики не змогли врятувати пацієнтку, жінка померла.
Крім коронавірусу, також була супутня патологія.
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