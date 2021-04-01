У центрі Харків пройшлися вандали
Про це повідомили очевидці в соцмережах.
Вандали повалили кілька крамничок, які нещодавно встановили у сквері.
"Одне питання: навіщо?"- задається питанням автор публікації в одному з місцевих телеграм-каналів.
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Раніше ми писали, що на Харківщині пенсіонер ледь не загинув у власному будинку.
Про це повідомили в Куп'янському РВ ГУ ДСНС України в Харківській області.
В будинку горів матрац. В результаті пожежі отруєння чадним газом отримав чоловік 1937 року народження - зараз пенсіонер у важкому стані.
Його доставили в реанімацію Куп'янської центральної міської лікарні.
Пожежу ліквідувала донька потерпілого, рятувальники до гасіння не залучалися.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.