"Одне питання: навіщо?"- задається питанням автор публікації в одному з місцевих телеграм-каналів.

Раніше ми писали, що на Харківщині пенсіонер ледь не загинув у власному будинку.

Про це повідомили в Куп'янському РВ ГУ ДСНС України в Харківській області.

В будинку горів матрац. В результаті пожежі отруєння чадним газом отримав чоловік 1937 року народження - зараз пенсіонер у важкому стані.

Його доставили в реанімацію Куп'янської центральної міської лікарні.

Пожежу ліквідувала донька потерпілого, рятувальники до гасіння не залучалися.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.