Що відомо на цей момент

У Харкові ввечері чоловіка вбили пострілом у голову просто посеред вулиці

Трагічна НП сталася в місті близько 19:30. Про неї розповіли в прес-службі ГУ Нацполіції Харківської області. Як розповіли правоохоронці, вбивство сталося біля новобудови ЖК "Ультра" в провулку Отакара Яроша. Судячи з кадрів з місця, чоловіка застрелили на сходинках супермаркету.

Поліція оголосила оперативний план "Сирена" і в даний момент розшукує зловмисників.

Подробиці інциденту з'явилися в Телеграм-каналі «ТРУХА». Там повідомляється, що з місця події зникли два авто: білий Audi з чорним дахом і Scoda Suberb. Це означає, що злочинців могло бути кілька.

У свою чергу, «Суспільне» з посиланням на директора Центру медичної допомоги Віктора Забашту повідомляє, що швидку до місця події викликали о 19: 40, проте до моменту прибуття медиків чоловік був уже мертвий.

Забашта повідомив, що молодика вбили пострілом в голову.

Офіційна інформація про особу жертви або можливих злочинців поки відсутня. При цьому, телеграм-канали повідомляють, що вбивця і його жертва нібито конфліктували через гроші.

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